МВД заменит градацию штрафов за превышение скорости на 20 и 50 км/ч

МВД заменит градацию штрафов за превышение скорости на 20 и 50 км/ч

Полиция выступает за пересмотр дифференциации системы штрафов за превышение скорости на 20 км/ч и на 50 км/ч. Об этом рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Кодекс про административные правонарушения предусматривает градацию штрафов за превышение скорости. Водителей штрафуют за превышение скоростного режима на 20 км/ч и на 50 км/ч. Такая дифференциация действует уже около 15 лет.

Билошицкий отметил, что не знает по какой логике вводили такую градацию. Подобная практика существует в других странах. Штраф также зависит от тяжести преступления.

По словам Билошицкого, МВД «однозначно займется пересмотром действующей ныне системы градации». Правда, он не сказал, когда это произойдет.

Если действительно произойдет изменение градации системы штрафов за превышение скорости, то МВД вначале обещает внимательно изучить этот вопрос с научной и с практической точки зрения. Как это было, когда меняли ограничение скорости в населенных пунктах с 60 км/ч на 50 км/ч.


Максимов Віталій, Тудей

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