МВД заменит градацию штрафов за превышение скорости на 20 и 50 км/ч

Полиция выступает за пересмотр дифференциации системы штрафов за превышение скорости на 20 км/ч и на 50 км/ч. Об этом рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Кодекс про административные правонарушения предусматривает градацию штрафов за превышение скорости. Водителей штрафуют за превышение скоростного режима на 20 км/ч и на 50 км/ч. Такая дифференциация действует уже около 15 лет.

Билошицкий отметил, что не знает по какой логике вводили такую градацию. Подобная практика существует в других странах. Штраф также зависит от тяжести преступления.

По словам Билошицкого, МВД «однозначно займется пересмотром действующей ныне системы градации». Правда, он не сказал, когда это произойдет.