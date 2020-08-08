В Україні запустили виробництво нового авто на базі Renault

В Україні розпочали виробництво нової моделі автомобіля екстреної медичної допомоги на базі Renault Mast.

Про це пише MMR .

Відомо, що концепт транспорту відповідає національному стандарту України. Автомобіль використовуватиметься для транспортування й здійснення медичного догляду за пацієнтами.

Зауважимо, що автомобіль будують на основі Renault Master L2H2. Серед особливостей транспорту можна виділити:

Турбодизельний двигун;

Шестиступенева МКПП;

Зсередини транспорт обладнаний кондиціонерами та медичним салоном для забезпечення комфорту для медичного персоналу й пацієнтів. Зокрема, авто має цілий ряд систем безпеки: ABS/ASR/ESP, подушки безпеки й Hill Start Assist.

Серед медичної комплектації можна виділити:

Апарат для ШВЛ;

Маски;

Дихальні трубки;

Кисневий резервуар;

Електрокардіограф;

Кейс Oxivac;

Апарат для кисневої терапії Н-550;

Холодильником Thermo TR-19A;

Дефібрилятори;

Електричний аспіратор;

Електричний розподільний щиток;

Носилки;

Звісно, обладнання можна змінити під індивідуальні потреби.