В Україні запустили виробництво нового авто на базі Renault

В Україні розпочали виробництво нової моделі автомобіля екстреної медичної допомоги на базі Renault Mast.

Про це пише MMR.

Відомо, що концепт транспорту відповідає національному стандарту України. Автомобіль використовуватиметься для транспортування й здійснення медичного догляду за пацієнтами.

Зауважимо, що автомобіль будують на основі Renault Master L2H2. Серед особливостей транспорту можна виділити:

  • Турбодизельний двигун;
  • Шестиступенева МКПП;

Зсередини транспорт обладнаний кондиціонерами та медичним салоном для забезпечення комфорту для медичного персоналу й пацієнтів. Зокрема, авто має цілий ряд систем безпеки: ABS/ASR/ESP, подушки безпеки й Hill Start Assist.

Серед медичної комплектації можна виділити:

  • Апарат для ШВЛ;
  • Маски;
  • Дихальні трубки;
  • Кисневий резервуар;
  • Електрокардіограф;
  • Кейс Oxivac;
  • Апарат для кисневої терапії Н-550;
  • Холодильником Thermo TR-19A;
  • Дефібрилятори;
  • Електричний аспіратор;
  • Електричний розподільний щиток;
  • Носилки;

Звісно, обладнання можна змінити під індивідуальні потреби.

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