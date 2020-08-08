2020-08-08
В Україні запустили виробництво нового авто на базі Renault
В Україні розпочали виробництво нової моделі автомобіля екстреної медичної допомоги на базі Renault Mast.
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Відомо, що концепт транспорту відповідає національному стандарту України. Автомобіль використовуватиметься для транспортування й здійснення медичного догляду за пацієнтами.
Зауважимо, що автомобіль будують на основі Renault Master L2H2. Серед особливостей транспорту можна виділити:
- Турбодизельний двигун;
- Шестиступенева МКПП;
Зсередини транспорт обладнаний кондиціонерами та медичним салоном для забезпечення комфорту для медичного персоналу й пацієнтів. Зокрема, авто має цілий ряд систем безпеки: ABS/ASR/ESP, подушки безпеки й Hill Start Assist.
Серед медичної комплектації можна виділити:
- Апарат для ШВЛ;
- Маски;
- Дихальні трубки;
- Кисневий резервуар;
- Електрокардіограф;
- Кейс Oxivac;
- Апарат для кисневої терапії Н-550;
- Холодильником Thermo TR-19A;
- Дефібрилятори;
- Електричний аспіратор;
- Електричний розподільний щиток;
- Носилки;
Звісно, обладнання можна змінити під індивідуальні потреби.