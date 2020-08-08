На Житомирщине грузовик выехал на встречную полосу и протаранил маршрутку

Погибли водитель и трое пассажиров буса.

В Коростенском районе на Житомирщине вечером 8 августа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, вследствие столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибло четверо людей.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 17:00 на 143 км автодороги Киев-Ковель на выезде из с. Грозино.

"Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса «Фольксваген Крафтер», который двигался из г. Киева в пгт Лугины, с фурой «МАН» с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения", - сообщают в полиции.

В результате столкновения погибли четверо человек: водитель маршрутки и трое его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель г. Запорожья, получил травмы.

В настоящее время на месте работают полицейские. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств, а также установление личностей погибших.

Напомним, утром 1 августа четверо людей погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Запорожской области.

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