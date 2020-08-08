На немецкой Гигафабрике Tesla ведут строительство нескольких цехов одновременно

На немецкой Гигафабрике Tesla ведут строительство нескольких цехов одновременно

Несмотря на пандемию коронавируса, строительство Гигафабрики Tesla в Германии (Gigafactory Berlin) идёт полным ходом. Многие поклонники Tesla в Европе следят за строительством с большим вниманием, поскольку на старом континенте поставки Model Y начнутся после того, как его производство запустят на новом заводе.

Автопроизводитель планирует начать производство электромобилей на Гигафабрике в Берлине в июле 2021 года, и для этого ему необходимо в сжатые сроки завершить здесь строительство основных цехов.

На немецкой Гигафабрике Tesla ведут строительство нескольких цехов одновременно

В прошлом месяце генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что для ускорения строительства Gigafactory Berlin компания использует сборные конструкции.

Всего несколько недель назад ресурс Electrek рассказал о начале установки опор первого здания, возводимого на этом участке. А новое видео, полученное с беспилотника, демонстрирует, что Tesla уже начала ускоренными темпами возводить здесь одновременно сразу несколько объектов.

В новом видео показаны как минимум три здания со стальными балками и несколько секций со стенами. Также мы видим, как Tesla использует сборный метод, когда крупные готовые части здания доставляются поездом прямо на строительную площадку.

Как и в случае с Гигафабрикой в Шанхае, Tesla, как ожидается, будет строить Gigafactory Berlin поэтапно, что позволит быстрее приступить к развёртыванию производственных мощностей.

На немецкой Гигафабрике Tesla ведут строительство нескольких цехов одновременно

Ранее компания опубликовала рендер, демонстрирующий, как будет в итоге выглядеть Гигафабрика в Берлине.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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