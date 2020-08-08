Кличко попросил Bolt убрать пункты проката электросамокатов

Компания установила их без согласования с городом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, движение электросамокатов не разрешено действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

"Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов - по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но - после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении", - написал мэр.

Кличко призвал компанию убрать несанкционированно установленные пункты проката и соблюдать действующее законодательство. Иначе это будут вынуждены сделать городские службы.

Напомним, в августе служба такси Bolt запустила сервис проката электросамокатов в Киеве . Первые пять локаций разместили в центре столицы.

Сервис использует электросамокаты Segway Ninebot ES 34, их максимальная скорость - 25 км/ч, а запас хода - 45 км.