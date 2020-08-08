2020-08-08
В Индии при приземлении развалился самолет, есть погибшие и пострадавшие
Два человека погибли, не менее 40 - пострадали.
Air India
Фото: biletydeshevo.com
Два человека погибли, не менее 40 пострадали в пятницу в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии.
Об этом сообщает индийская газета The Hindustan Times, передает "Интерфакс-Украина".
По предварительным данным, один из погибших - пилот самолета.
Лайнер авиакомпании Air India, следовавший рейсом Дубай-Кожикоде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько фрагментов.
Особенно пострадала кабина пилотов.
На борту самолета находился 191 пассажир. На месте происшествия работают медики и спасатели.
Напомним, 18 июля в Коломые самолет осуществил аварийную посадку в поле.