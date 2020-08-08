На следующих выходных в Киеве состоится парусное ралли в поддержку защитников Украины

На следующих выходных в Киеве состоится парусное ралли в поддержку защитников Украины

В субботу, 15 августа, в 10:00 в Киеве состоится Национальное парусное ралли в поддержку защитников Украины “Паруса воли и единства”. Мероприятие будет проходить в рамках проведения программ реабилитации защитников Украины посредством спорта и для начала практических инициатив в помощи ресоциализации участников боевых действий в гражданской жизни.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Команды формируются из 3-4 человек участников боевых действий согласно заявкам, поданным капитанами. Заявки для участия принимаются по ссылке.

Во время мероприятия состоится презентация онлайн-школы дистанционного обучения яхтингу для участников боевых действий, выступления творческих исполнителей и обучающие мастер-классы для получения практических навыков водных видов спорта с добавлением реабилитационной компоненты.

Организаторы мероприятия – общественная организация “Киевский городской крейсерский яхт-клуб” в партнерстве с Киевским центром помощи участникам АТО и Национальным советом спортивной реабилитации защитников Украины.

Место проведения: Речной вокзал (район Церкви Николая Чудотворца на Набережно-Крещатицкой улице).

Фото: КГГА


Сергей Албул, КиевВласть

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