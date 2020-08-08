"Укрзализныця" разместит в поездах военизированную охрану и установит в вагонах сигнальные кнопки и видеокамеры

"Укрзализныця" создала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах, состоящую из пяти основных направлений.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Цель программы - искоренение криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.

В рамках инициативы усилят сотрудничество "УЗ" и Министерства внутренних дел, оборудуют пассажирские вагоны видеокамерами и сигнальными кнопками, будут охранять поезда силами военизированной охраны и бороться с пассажирами без билетов и кражами на вокзале.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - отметил и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик. По его словам, программа будет представлена на следующей неделе.

Напомним, 31 июля в поезде "Мариуполь-Киев" ночью мужчина избил женщину и пытался ее изнасиловать. Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса.

С 2014 года в рамках реформы была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и работать в поездах.

После случая 31 июля и.о. главы правления "УЗ" Иван Юрик заявил, что для безопасности пассажиров необходимо восстановить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции.