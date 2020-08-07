Українець створив копію електропікапа Tesla Сybertrack

Ілля Крамер з нуля зібрав копію Tesla Сybertrack. Зробив це на основі старенького мікроавтобусу. На основну частину роботи пішло пів року. Таких автомобілів в Україні ще ніхто не робив, пише poltavske.tv.

Полтавець разом із товаришами зібрав першу в Україні копію Tesla cybertrack. Автору ідеї – Іллі Крамеру – 25 років. З дитинства він працював на СТО, шиномонтажі, вчився на автомеханіка.

“Ми якось побачили, що Ілон Маск випустив “Tesla”, яка мала б вийти у 2021-2022 роках. Коштує вона за мінімальної комплектації 40 тисяч, за максимальної – 80 тисяч гривень. Вирішив зробити свою, саморобну”, – сказав автор копії Tesla Ілля Крамер.

Конструювали за замірами оригіналу, а збирали на основі старенького автомобіля.

Ця Tesla довжиною майже шість метрів, сконструйована із мікроавтобуса Citroen 1991 року.

Щоб переробити авто, розбирали салон, видавлювали скло, знімали двері, ляду та оптику, зрізали дах та всі непотрібні елементи кузову. А щоб останній був потрібної довжини, автомобіль довелося розрізати навпіл. Аби дотриматися точних розмірів, майже кожну частину металопрофілю, який і тримає кузов, відрізали й приварювали знову. І це лише частина роботи.

Салон наразі недороблений, але це тимчасово. Загалом на створення авто пішло пів року. Автомобіль ще не зареєстрований, тож вільно покататися Полтавою ним наразі не можна. Однак це теж питання часу.

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