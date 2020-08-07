Кличко рассказал об открытии в следующем году двух станций метро

Ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая”. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ .

Также мэр показал видео со строительной площадки у будущей станции «Мостицкая».

"Строительство двух новых станций метро на Виноградарь - «Мостицкая» и «Проспект правды» - важный для столицы и для комфорта киевлян проект. Вчера я был на строительной площадке - на месте, где будет будущая станция "Мостицкая". Пообщался в том числе и с немецкими специалистами - представителями завода-изготовителя тоннелепроходческого щита. Они прибыли в Киев контролировать работы по его настройке, - сказал Кличко. - Ориентировочно через 2 недели уже должны начать работы по разработке тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец"", - сообщил мэр.

По его словам, из-за карантинных ограничений представители завода-изготовителя не могли приехать в Украину раньше, поэтому это немного повлияло на график работ. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства, и они готовы ускорить выполнение работ. За месяц комплекс будет проходить около 200 метров под землей. И где-то за полгода проложит один из туннелей.

"Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются. Город держит на контроле этот важный проект. Финансирует его в полном объеме. И мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть две новых станции метро", - подчеркнул Виталий Кличко.