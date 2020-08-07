Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33" изогнутым дисплеем

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

Бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, представил свой первый полностью электрический кроссовер: модель Lyriq, относящаяся к премиум-классу, выйдет на рынок в конце 2022 или в начале 2023 года.

Как можно видеть на изображениях, автомобиль получил спортивный облик с покатой задней частью. Машина может похвастаться длинной колёсной базой и огромными 22-дюймовыми колёсными дисками.

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

Электромобиль будет предлагаться в версиях с задним и полным приводом. Питание обеспечит блок аккумуляторных батарей ёмкостью 100 кВт·ч, заряда которого хватит для преодоления приблизительно 480 км пути. Динамические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

К услугам водителя — гигантский 33-дюймовый изогнутый дисплей, объединяющий функции приборной панели и экрана бортовой информационно-развлекательной системы. Утверждается, что этот дисплей способен отображать более миллиарда цветовых оттенков.

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

Говорится о наличии двухслойного проекционного head-up-экрана: на одной плоскости могут отображаться навигационные инструкции, на второй — текущая скорость и другая полезная информация.

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq получил медиасистему с 33

Разумеется, предусмотрены передовые средства безопасности и оказания помощи водителю. Это, в частности, комплекс самоуправления SuperCruise и средства дистанционной парковки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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