Названы французские авто, равные по качеству машинам из Японии
Многие украинские автомобилисты считают, что японские автомобили качественней, надежней, чем французские машины. Но так было раньше. Сейчас ситуация изменилась. Некоторые французские авто могут быть сопоставимы по качеству с японскими.
Еще в 2001 году компания Toyota начала сотрудничать с французской группой PSA (в нее входят Citro?n и Peugeot), чтобы вместе разработать новый небольшой городской автомобиль. Так появилась Toyota Aygo. У нее есть два европейских аналога - Peugeot 107 и Citroen C1. Разница между ними только в экстерьере и оборудовании.
Группа PSA также сотрудничает с японской компанией Mitsubishi. Поэтому кроссоверы Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser можно считать аналогами Mitsubishi Outlander. Отличаются они друг от друга только бамперами, радиаторной решеткой и некоторыми другими элементами.
В свою очередь, Peugeot 4008 и Citroen С4 Aircross очень многое позаимствовали у Mitsubishi ASX, а Renault Koleos – у Nissan X-Trail.
За выпуском некоторых современных французских автомобилей следят Toyota, Mitsubishi и Nissan. Именно поэтому они по своему качеству могут соперничать с японскими машинами.