В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)

Вчера, 6 августа, на Столичном шоссе в Киеве произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, двое были госпитализированы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

“По предварительной информации, столкнулись два автомобиля BMW. В результате ДТП погиб водитель BMW 320D – житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля”, – сказано в сообщении.

Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Им вместе с водителем BMW Х7, жителем Киевской области 1984 года рождения, оказывается медицинская помощь.

Напомним, вечером в понедельник, 3 августа, в Киево-Святошинском районе Киева , недалеко от села Крюковщина “лоб в лоб” столкнулись BMW и Skoda Fabia. Погиб пассажир BMW, водитель этого автомобиля и как минимум двое человек из Skoda получили травмы.