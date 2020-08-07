В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)

В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)

Вчера, 6 августа, на Столичном шоссе в Киеве произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, двое были госпитализированы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“По предварительной информации, столкнулись два автомобиля BMW. В результате ДТП погиб водитель BMW 320D – житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля”, – сказано в сообщении. 

Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Им вместе с водителем BMW Х7,  жителем Киевской области  1984 года рождения, оказывается медицинская помощь.

Напомним, вечером в понедельник, 3 августа, в Киево-Святошинском районе Киева, недалеко от села Крюковщина “лоб в лоб” столкнулись BMW и Skoda Fabia. Погиб пассажир BMW, водитель этого автомобиля и как минимум двое человек из Skoda получили травмы.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве и ГУ ГСЧС в Киеве

В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)
В страшном ДТП на Столичном шоссе погибли три человека (фото, видео)

Александр Кравченко, КиевВласть

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