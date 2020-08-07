“Укрзализныця” с 7 августа возобновляет продажу 100% мест в региональных поездах

&ldquo;Укрзализныця&rdquo; с 7 августа возобновляет продажу 100% мест в региональных поездах

С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныци”.

“Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыто на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе “Укрзализныци” напомнили, что продлено курсирование 17 региональных поездов из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

Отмечается, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

В “Укрзализныце” также подчеркнули, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, что “Укрзализныця” с августа восстанавливает курсирование поезда Киев – Рахов. В то же время в компании напомнили о важности соблюдения санитарных норм.

Фото: “Укрзализныця”


Ольга Марийко, КиевВласть

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