В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой

В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой

В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой. С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов Цельсия”, – говорится в сообщении. 

Согласно данным КК “Киевавтодор”, ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 “Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха”.

Как сообщала KV, на выходных, 8-9 августа, на ул. Салютной в Киеве будут ограничивать движение с 8:00 до 17:00. Покрытие будут обновлять на участке между улицами Муромской и Щербаковского.

Фото: “Фокус”


Сергей Албул, КиевВласть

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