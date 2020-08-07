В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой
В Киеве ограничено движение для большегрузного автотранспорта в связи с жарой. С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Об этом
“С 10:00 до 22:00 ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов Цельсия”, – говорится в сообщении.
Согласно данным КК “Киевавтодор”, ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 № 1173 “Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха”.
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