Из аэропорта “Киев” внутренними рейсами можно вылететь по цифровому паспорту

Из аэропорта &ldquo;Киев&rdquo; внутренними рейсами можно вылететь по цифровому паспорту

С 6 августа аэропорт “Киев” пассажирам внутренних рейсов вместо бумажного паспорта при регистрации достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении “Дія” на своем смартфоне.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице “Аэропорт Киев – Kyiv Sikorsky Airport”.

“Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт в смартфоне. Технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что не стоит оставлять свой гражданский паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобиться в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код. 

Напомним, что с 1 сентября 2020 года прекращается использование паспорта гражданина Украины для выезда в Республику Беларусь через пункты пропуска на украинско-белорусской государственной границе. При въезде граждан Украины из Беларуси в Украину Госпогранслужба будет пропускать их по внутренним паспортам.

Фото: пресс-служба аэропорта “Киев”


Ольга Марийко, КиевВласть

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