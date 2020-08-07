Из аэропорта “Киев” внутренними рейсами можно вылететь по цифровому паспорту

С 6 августа аэропорт “Киев” пассажирам внутренних рейсов вместо бумажного паспорта при регистрации достаточно предъявить только цифровой паспорт в приложении “Дія” на своем смартфоне.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице “Аэропорт Киев – Kyiv Sikorsky Airport”.

“Пассажиры могут предъявлять цифровую версию паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт в смартфоне. Технические возможности аэропорта позволяют считывание QR-кода на пункте контроля авиабезопасности”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отметили, что не стоит оставлять свой гражданский паспорт дома, поскольку бумажный документ может понадобиться в местах, где еще нет технической возможности отсканировать QR-код.

Напомним, что с 1 сентября 2020 года прекращается использование паспорта гражданина Украины для выезда в Республику Беларусь через пункты пропуска на украинско-белорусской государственной границе. При въезде граждан Украины из Беларуси в Украину Госпогранслужба будет пропускать их по внутренним паспортам.

Фото: пресс-служба аэропорта “Киев”