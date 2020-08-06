Премиальные электромобили Mercedes-Benz поедут на аккумуляторах китайской CATL

Сокращение государственной поддержки ранее крупнейшего в мире производителя тяговых литийионных аккумуляторных батарей китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL) отбросило производителя на третье место в мире. Но это не отменило того факта, что CATL выпускает качественную продукцию по конкурентной цене. Сегодня это фактически признала компания Mercedes-Benz.

Премиальные электромобили Mercedes-Benz поедут на аккумуляторах китайской CATL

На заводе Mercedes-Benz

Как сообщается в пресс-релизе CATL, премиальный бренд корпорации Daimler компания Mercedes-Benz выбрала CATL основным поставщиком тяговых аккумуляторов для будущих электромобилей знаменитого штутгартского производителя. При этом Mercedes-Benz не держит все яйца в одной корзине и также инвестирует в другого китайского производителя аккумуляторов компанию Farasis Energy.

Вместе с CATL компания Mercedes-Benz планирует не простое партнёрство купи-продай, а рассчитывает на целый комплекс мероприятий от разработки перспективных технологий до изготовления аккумуляторных ячеек, модулей и платформ от легковых электромобилей до микроавтобусов.

По словам представителя Mercedes-Benz, «CATL будет ведущим поставщиком Mercedes-Benz, гарантируя поставку аккумуляторных батарей для следующего поколения продуктов EQ на долгие годы». Например, ожидаемый в следующем году премиальный электрический седан Mercedes-Benz EQS поедет уже на новых аккумуляторах CATL, которые обеспечат ему более 700 км пробега на одной зарядке (по метрике WLTP).

Помимо увеличения дальности пробега новые аккумуляторы CATL также должны обеспечить двукратное время сокращения зарядки. Обе компании уже начали работу над разработкой батарей следующего поколения, результаты которой будут использованы в моделях, которые будут выпущены в ближайшие годы. Ориентиры поставлены ? это увеличение дальности поездок и сокращение времени зарядки. Осталось к ним приблизиться.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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