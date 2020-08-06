Европейцам предложили бесплатные электромобили. Как получить

Аттракцион невиданной щедрости открыт в Европе. Там бесплатно начали раздавать новенькие электромобили в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа. Как оказалось, многие европейцы, кто успеет подсуетиться, в ближайшие дни могут получить возможность пользоваться электромобилем марки Renault Zoe всего лишь за 29 или 59 евро в месяц и это, не говоря о том, чтобы взять по договору лизинга электрокар Smart EQ, который обойдется и вовсе 9,9 евро. Такие нереальные субсидии со стороны некоторых государств продиктованы вполне реальными проблемами. Почему такое происходит и как получить машину практически даром — далее в обзоре.

С недавних пор власти некоторых европейских стран стали выделять колоссальные суммы для стимуляции покупательского спроса на электромобили – вид транспорта, который считается экологически безопасным. Лидирует в этом вопросе Хорватия, которая погашает покупателям часть стоимости автомобиля на сумму до 9,3 тыс. евро, но это при условии, что первоначальная стоимость не превышает 40 тыс. евро. Не сильно отстают Германия (9 тыс.), Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Франция (7 тыс. евро). В Нидерландах всего лишь за последнюю неделю Фонд помощи рынку электромобилей выделил субсидий на 10 млн евро. Но на этом власти многих стран не остановились.

В Германии, например, автодилерская сеть Autohaus Koenig предлагает электромобиль Renault Zoe в лизинг практически бесплатно. Покупатель может забрать авто без первоначального вклада и лишь потом должен будет выплачивать ежемесячный взнос в размере 29 или 59 евро в месяц (зависит от условий лизинга и мощности двигателя). А вот французы по таким же условиям лизинга будут платить 79 евро в месяц за Renault Zoe. Но если покупателя устроит электрокар Smart EQ, то заплатить придется всего лишь 9,9 евро. По условиям этого договора, спустя 3 года покупатель сможет стать полноправным владельцем, но это произойдет в том случае, если у него окажется сумма в размере 12 999 евро. Хотя рекомендованная стоимость электрокара составляет около 27,7 тыс. евро.

Сеть Autohaus Koenig, которая имеет более 50 дилерских центров в Германии, начала новую кампанию по сдаче в аренду вышеупомянутых авто. Как отмечает Вольфганг Хубер, руководитель отдела продаж компании, «за 20 дней около трех тысяч человек оставили запрос на автомобиль, и около трех сотен заключили сделку. Если бы у нас было больше персонала, мы бы продали еще больше».

Благодаря такому активному продвижению во Франции ожидают увеличение продаж электрокара Renault Zoe как минимум вдвое, что станет спасательным кругом для автомобильной промышленности, которая пострадала из-за пандемии COVID-19. Эта напасть нанесла мощнейший удар по автопрому всех европейских стран, которые не могут так быстро выйти из кризиса, как Китай или Корея.

Интересный факт: Электрокар Renault Zoe выпускается с двигателями мощностью 108 л.с. и 135 л.с. Заряда аккумуляторной батареи хватает на 400 километров. Несмотря на то, что это все-таки электромобиль, его более мощная версия разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 сек.Нынешний аттракцион невиданной щедрости — временное явление, ведь дотации и субсидии продлятся недолго, поэтому желающим приобрести электрокар по льготной цене нужно быстрей шевелиться.

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