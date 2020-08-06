Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП

Украинские автомобилисты славятся своими изобретениями, начиная от технических доработок машин и заканчивая способами сокрытия номерных знаков от камер автофиксации нарушений ПДД. На этот раз украинец оригинально защитил свое авто от удара в ДТП.

Житель Киева установил на малолитражку Smart большие трубчатые экраны. Они заметно превышают ширину самого автомобиля. Автомобилист полагает, что эти экраны защитят машину, если она вдруг попадет в дорожную аварию.

Возможно, экраны действительно сумеют защитить Smart при небольшом столкновении. При серьезной аварии они вряд ли помогут.

Это уже далеко не первый случай, когда украинские автомобилисты ставят на своих «железных коней» самодельный «каркас безопасности». Чаще всего он представляет собой трубы или пластины, установленные снизу автомобиля по всему его периметру.

С эстетической точки зрения это выглядит не очень красиво. Зато водители уверены, что они теперь в безопасности.