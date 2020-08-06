Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП

Украинец оригинально защитил свой автомобиль от ударов при ДТП

Украинские автомобилисты славятся своими изобретениями, начиная от технических доработок машин и заканчивая способами сокрытия номерных знаков от камер автофиксации нарушений ПДД. На этот раз украинец оригинально защитил свое авто от удара в ДТП.

Житель Киева установил на малолитражку Smart большие трубчатые экраны. Они заметно превышают ширину самого автомобиля. Автомобилист полагает, что эти экраны защитят машину, если она вдруг попадет в дорожную аварию.

Возможно, экраны действительно сумеют защитить Smart при небольшом столкновении. При серьезной аварии они вряд ли помогут.

Это уже далеко не первый случай, когда украинские автомобилисты ставят на своих «железных коней» самодельный «каркас безопасности». Чаще всего он представляет собой трубы или пластины, установленные снизу автомобиля по всему его периметру.

С эстетической точки зрения это выглядит не очень красиво. Зато водители уверены, что они теперь в безопасности.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
Утром на Крещатике мужчина поджег автомобильУтром на Крещатике мужчина поджег автомобиль
На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения
«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году
В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Утром на Крещатике мужчина поджег автомобильУтром на Крещатике мужчина поджег автомобиль
В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавшихВ Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавших
Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздникиКиевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники
Украинец продает невероятный Cadillac 50-хУкраинец продает невероятный Cadillac 50-х
В Украине приостановили выдачу автомобильных номеровВ Украине приостановили выдачу автомобильных номеров
На Донетчине подросток убил таксиста и продал его автомобильНа Донетчине подросток убил таксиста и продал его автомобиль
100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)
В Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБОВ Днепре на ходу загорелся автомобиль с ГБО
ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобильДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль
Украинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузинУкраинец продает редчайший 80-летний немецкий лимузин
Последние новости
Подгружаем последние новости