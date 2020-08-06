У Skoda Octavia появился бюджетный китайский конкурент

В Китае начались продажи недорогого автомобиля Baojun RC-5, который разработали вместе китайская корпорация SAIC и американский концерн General Motors. Эта новинка позиционируется как дешевая альтернатива Skoda Octavia.

Длина Baojun RC-5 составляет 4 650 мм, а колесная база – 2 700 мм. Покупателям он предлагается в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал. Как видите, размеры у RC-5 и типы кузова такие же, как у чешской Octavia.

Автомобиль оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 147 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива – 6,2 л на 100 км пути.

На удивление, RC-5 имеет хорошее оборудование. Например, у него есть цифровая приборная панель, климат-контроль и кожаная отделка салона. Конечно, не во всех комплектациях.

Уже в базовой комплектации есть Антиблокировочная система, датчики парковки, а две подушки безопасности. Конечно, систем безопасности в базе мало, но в более дорогих комплектациях их больше.

В других странах Baojun RC-5 будет продаваться под брендом Chevrolet.