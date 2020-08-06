Укравтодор планирует построить 2,9 тыс км цементобетонных дорог

Укравтодор планирует построить 2,9 тыс км цементобетонных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") до 2025 года планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог в стране.

Согласно программе развития цементобетонных дорог в Украине, обнародованной главой "Укравтодора" Александром Кубраковым на своей странице в Facebook, основными объектами сети цементобетонных дорог будут объекты на юге Украины, поскольку бетонные дороги более приспособлены к жаркой погоде и прохождению перегруженного транспорта.

В перспективе строительство следующих дорогх: Харьков – Перещепино (М-29, 180 км), Одесса – Новый Буг (Р-55, 135 км), Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км – в пределах Днепропетровской области).

"В настоящее время цементобетонные дороги составляют лишь 1% общей протяженности сети автомобильных дорог в Украине, но если воплотим разработанную программу – будем иметь не менее 3%, это около 2,9 тыс. км за пять лет", - написал Кубраков.

Глава "Укравтодора" также добавил, что в мире строительство бетонных дорог значительно дороже, чем асфальтобетонных, но, по данным ГП "ГосдорНИИ", в Украине они напротив должны быть дешевле - потому что битум на 60% Украина импортирует, а цемент - отечественный.

"Все тендеры, на "бетонки", которые мы сейчас строим, проводились еще до меня, поэтому не могу их судить. И ожидаем завершения разработки проекта с использованием технологии укатываемого бетона на дороге территориального значения в Киевской области - тендер должен показать реальная ли экономия", - добавил он.

В настоящее время в Украине реализуются проекты с цементобетонным покрытием на дороге Н-31 Киев-Днепр в Полтавской области, на дороге М-06 – обход Житомира и на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области.



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