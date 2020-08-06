Свои не интересны: экспорт электромобилей и гибридных авто в ЕС начинает тонуть в импорте

Как сообщает Евростат, рынок европейских электромобилей и гибридных автомобилей (на бензиновом и дизельном топливе вместе с аккумуляторной тягой) начинают захлёстывать импортные поставки. В начале 2020 года тенденция значительно ускорилась. Главным поставщиком электромобилей и гибридных машин в ЕС стали США , а европейские электрокары чаще едут в Великобританию.

В 2019 году рынок электрокаров и гибридных автомобилей в ЕС показал положительное сальдо в объёме 1,1 млрд евро. За отчётный период ЕС экспортировал машин данных категорий на сумму 8,2 млрд евро, а ввёз на сумму 7,1 млрд евро. При этом в торговле преобладали электромобили: ввезено в объёме 69 % от всего импорта, а вывезено — в объёме 56 % от всего экспорта. На гибридные электромобили пришлось 31 % импорта и 44 % экспорта.

В 2018 году экспорт увеличился на 24 % по сравнению с 2017 годом, в то время как в 2019 году он увеличился на 54 % по сравнению с 2018 годом. Но это блекнет на фоне темпов роста импорта. Так, в период с 2017 по 2018 год импорт увеличился более чем вдвое ? на 104 %, и вырос более чем в три раза ? на 208 % ? в период с 2018 по 2019 год.

Глядя на темпы роста импорта на направлении электрических автомобилей нетрудно представить, что в 2020 году он превысит экспорт и торговое сальдо станет отрицательным. И действительно, в период с января по апрель 2020 года включительно экспорт электрических автомобилей в годовом сравнении вырос с 2,5 млрд евро до 2,9 млрд, тогда как импорт за то же время подскочил с 1,8 млрд до 3,1 млрд. Торговый баланс ЕС на этом рынке ушёл в минус, и эта тенденция, вероятно, продолжится.

Основными направлениями экспорта ЕС в 2019 году были Великобритания (26 % экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (22 %) и США (19 %). Импорт в ЕС поступал в основном из США (43 % импорта в стоимостном выражении), Южной Кореи (23 %) и Великобритании (17 %). Пандемия коронавируса снизила обороты на этом рынке в апреле, но экономика постепенно возвращается в прежнее русло. И это русло наверняка не по вкусу европейским производителям. А ведь ещё не развернулся Китай ...



