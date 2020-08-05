?Американские катера для ВМС планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin

Американские катера, которые должны поступить в состав украинского флота, планируют оснастить ракетными комплексами малой дальности типа ВGM-176В Griffin.

Об этом сообщает АрмияInform.

Отмечается, что практически все военные эксперты соглашаются, что одним из главных факторов сдерживания роSSийского агрессора в Черноморско-Азовском бассейне может стать наличие у ВМС ударного ракетного оружия морского, берегового и воздушного базирования.

Сейчас в Украине разработан отечественный комплекс крылатых ракет наземного базирования ЖК-360МЦ "Нептун", который является настоящим прорывом в ракетостроении. По словам командующего ВМС ВСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы, это оружие является очень эффективным. На государственных испытаниях было показано, как ракеты успешно поражают несколько целей одновременно. При этом первая морская цель находилась на расстоянии 85 км, а вторая - до 110 км. Расстояние между ними составляло более 20 км.

В следующем году ожидается приобретение трех дивизионов этого берегового комплекса. Кроме этого, специалисты ГККБ "Луч" планируют продолжать работы по разработке морских и воздушных версий "Нептуна".

Пока идет разработка проектов противокорабельного комплекса "Нептун" на морских и воздушных платформах, Командование ВМС рассматривает и другие варианты усиления своего боевого потенциала, в частности - за счет использования противокорабельных крылатых ракет, но уже иностранного производства. На днях в США заявили, что активно рассматривают возможность вооружить патрульные катера Mark VI оружием, которое будет иметь большую огневую мощь.

Фото: armyinform.com.ua

Предполагается, что американские катера, которые должны поступить в состав национального военного флота, оснастят ракетными комплексами малой дальности для уничтожения целей противника. Речь идет о малогабаритных противокорабельных ракетах типа ВGM-176В Griffin. Кроме того, дополнительно на катерах планируется установка систем управления и самонаведения ракет на цели.

"Американские ракеты типа ВGM-176В Griffin ни в коем случае не станут конкурентами отечественных противокорабельных крылатых ракет «Нептун», ведь находятся в разных нишах боевого применения. У них разные характеристики и назначение. Ракеты Griffin будут оборонять прибрежную зону, а география применения «Нептуна» в 280 км - это акватория Азовского и Черного морей, включая исключительную (морскую) экономическую зону Украины", - отмечается в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua

Относительно характеристик американских ракет типа ВGM-176В Griffin: длина самой ракеты - 110 см, диаметр - 140 мм, дальность стрельбы - до 20 км, масса боевой части - около 6 кг. Этого достаточно, чтобы уничтожить небольшой катер или малотоннажный корабль противника. Эти ракеты также способны представлять угрозу и для гораздо больших боевых кораблей, например для корвета или фрегата.