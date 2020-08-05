Кабмин изменил метод определения среднерыночной стоимости автомобиля
В Украине теперь объем цилиндров двигателей автомобилей будут определять не только в литрах, но и в кубических сантиметрах. Соответствующее постановление 5 августа принял Кабмин.
Своим постановлением украинское правительство изменило методику определения среднерыночной стоимости машин.
До сих пор при налогообложении автомобилей его стоимость определялась на основании объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.
Это приводило к тому, что многие украинские автомобилисты были недовольны слишком большими, по их мнению, налогами. Они подавали исковые заявления в суд, требуя изменить сумму налога.
Ожидается, что теперь налогообложение машин станет более четким и понятным. Так ли это будет на самом деле – мы с вами скоро узнаем.