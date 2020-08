У Cybertruck появится мини-версия

Во вторник Илона Маска спросили о том, будет ли у Cybertruck уменьшенная версия для Европы, на что он ответил: «весьма вероятно, что в будущем». Также один пользователь Twitter предположил, что «уменьшение ширины более важно, чем уменьшение длины, по крайней мере, когда речь заходит о городах», генеральный директор Tesla только согласился с этим.

Highly likely down the road

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020