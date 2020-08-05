У Cybertruck появится мини-версия

Во вторник Илона Маска спросили о том, будет ли у Cybertruck уменьшенная версия для Европы, на что он ответил: «весьма вероятно, что в будущем». Также один пользователь Twitter предположил, что «уменьшение ширины более важно, чем уменьшение длины, по крайней мере, когда речь заходит о городах», генеральный директор Tesla только согласился с этим.

Highly likely down the road — Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020

Удивительно, что эта новость появилась уже после того, как в мае Tesla решила отказаться делать машину компактнее (прототип оказался слишком большим для стандартных гаражей). Однако до сих пор неясно, насколько большим окажется европейский вариант Cybertruck.

Как сообщает портал Electrek, сейчас американский рынок пикапов затмевает продажи в Европе. Вполне вероятно, что Tesla попытается сделать Cybertruck компактнее специально для европейского рынка.

На данный момент, по словам Маска, уже более 200 000 человек зарезервировали Cybertruck. Однако по данным аналитиков эта цифра намного больше и превышает порог в 650 000.

Что касается размеров машины, то сейчас представленный прототип Cybertruck имеет следующие параметры: 5,9 х 2,03 х 1,9 метров. По плану, производство пикапа начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Остине. Однако те, кто хотел бы дождаться европейской мини-версии, скорее всего, ждать будут еще долго, так как пока нет даже предполагаемых сроков выхода Cybertruck для Европы.



