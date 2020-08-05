Более 13% авто в Украине покупают на условиях лизинга

Члены Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрировали 13,1% всех легковых автомобилей и 11,4% всех легковых коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.

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Сколько было регистраций

В общем лизинговые компании, которые являются членами Ассоциации, за первое полугодие зарегистрировали 6449 транспортных средств. Пик регистраций — 1459 транспортных средств — пришелся на февраль.

В марте-апреле 2020 произошел спад регистраций транспортных средств лизинговыми компаниями в сравнении с предыдущим месяцем. Так, в марте объемы регистраций транспортных средств членами Ассоциации упали на 32%, а в апреле — на 52%.

Основной причиной спада стала пандемия covid-19 и карантинные ограничения.

Начиная с мая, рынок начал восстанавливаться. В этом месяце члены Ассоциации зарегистрироваться на 86% больше транспортных средств, чем в предыдущем месяце, а в июне — на 50% больше.

Таким образом, как отмечают в Ассоциации, несмотря на сложные обстоятельства пандемии covid-19, лизинг транспортных средств удержал свои позиции и даже незначительно вырос, говорят в Ассоциации.

Какие автомобили брали в лизинг

83% всех транспортных средств, зарегистрированных членами Ассоциации в первом полугодии 2020, — это легковые автомобили. Этот сегмент традиционно остается самым популярным для предоставления лизинговых услуг.

Самыми популярными легковыми авто, которые регистрировали в лизинг в этот период, оказались автомобили марки Renault. Их доля составила 20% от всех регистраций в сегменте легковых авто. В пятерку самых популярных марок также попали: Peugeot (8,5%), Toyota (8,3%), Skoda (5,9%), Ford (5,7%).

Вне сегментом легковых авто, около 8% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% — на легкие коммерческие транспортные средства.