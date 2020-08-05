«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году

«Фантомные» патрули полиции появятся на украинских дорогах в 2021 году

В 2021 году на украинских дорогах появятся специальные «фантомные» патрули полиции, которые будут на ходу измерять скорость автомобилей. Об этом в своем интервью рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По словам Билошицкого, контролировать безопасность на дорогах нужно комплексно. Поэтому полиция вместе с радарами TruCAM внедряет систему автофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры автофиксации и переносные радары будут друг друга дополнять.

Мало того, в дополнение к ним на украинских дорогах появятся «фантомные» патрули полиции, которые будут «тихо» на ходу измерять скорость автомобилей. Билошицкий утверждает, что они могут появиться уже в 2021 году.

Все эти три элемента контроля за скоростью на дорогах есть в других странах.

Идею «фантомных» патрулей полиции в Украине впервые озвучили в 2018 году. Предполагается, что на «фантомных» полицейских машинах не будет полицейских опознавательных знаков. Замеры скорости будут делать прямо во время движения.


Максимов Віталій, Тудей

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