В первом полугодии чистая прибыль BMW рухнула в 5,7 раза

В первом полугодии чистая прибыль BMW рухнула в 5,7 раза

Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом полугодии 2020 года упала в 5,7 раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 362 миллиона евро, сообщает Прайм.

Прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,5 евро против 3,07 евро в первой половине 2019 года. Выручка в годовом выражении снизилась на 10,3% — до 43,225 миллиарда евро. Компания в январе-июне уменьшила продажи автомобилей на 23%, до 962,6 тысячи машин, из которых на марку BMW приходится 842 тысячи машин (падение на 21,7%). Продажи Mini снизились на 31,1%, до 118,9 тысячи машин, а Rolls-Royce — упали на 37,6%, до 2,56 тысячи единиц.

Компания отмечает снижение объема инвестиций в исследования и разработку. Так, за второй квартал показатель составил 1,354 миллиарда евро, что на 3,3% ниже показателя годичной давности.

По итогам второго квартала компания получила чистый убыток в размере 212 миллионов евро против прибыли годом ранее. Убыток в пересчете на одну акцию составил 0,34 евро против прибыли в 2,22 евро во втором квартале 2019 года. Выручка в годовом выражении упала на 22,3% — до 19,973 миллиарда евро. Во втором квартале компания снизила продажи автомобилей на 5,3%, до 485,464 тысячи машин.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.



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