Два украинских корабля могли пострадать в результате взрыва в порту Бейрута

Суда стоят недалеко от порта.

Два украинских корабля могли пострадать в результате взрыва в порту Бейрута
Фото: www.pravda.com.ua

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H находились недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пост соучредителя Tanker Trackers Самира Мадани в Twitter.

Мадани сообщил, что корабли могли пострадать в результате взрыва. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Судя по данным ресурса MarineTraffic, от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR та RAOUF H.

Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, наши суда действительно стоят недалеко от порта. Насколько они пострадали, и есть ли жертвы - пока неизвестно.

Напомним, вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв у здания редакции крупной газеты Daily Star накануне вердикта суда по делу об убийстве экс-премьера Рафика Харири.

На видеокадрах из столицы Ливана видно облако в форме гриба и значительные разрушения. Взрыв произошел в портовой части Бейрута.

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