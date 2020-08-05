Бюджетний конкурент Skoda Octavia вийшов на ринок

У Китаї запущений в продаж новий бюджетний Baojun RC-5 від GM і SAIC, який оголосили прямим конкурентом Skoda Octavia. В інших країнах ліфтбек буде продаватися під маркою Chevrolet.

Габарити ліфтбека становлять 4650x1806x1458 мм з розміром колісної бази 2700 мм. В арсеналі новинки в залежності від виконання значаться кондиціонер або клімат-контроль, віртуальна «приборка», об’єднана з тачскріном мультимедіа, а також, камери кругового відеоогляду, обробка салону екошкіра, люк з електроприводом і можливість управління системами авто через додаток смартфона.

Новинка оснащена 1,5-літровим 147-сильним турбомотором з заявленою витратою палива в 6,2 л/100 км, який поєднується з 6-ступінчастою МКПП або варіатором.