За неделю на въездах в Киев взвесили 5650 грузовиков
За неделю на въездах в Киев взвесили 5 650 грузовиков. При этом о количестве грузовиков с перегрузом коммунальщики не сообщают.
Об этом
В течение прошлой недели, с 27 июля по 2 августа, в пяти пунктах габаритно-весового контроля под Киевом было взвешено 5 650 автомобилей.
На весовом комплексе в с. Пролески проверили 1 553 грузовика; на 36-м километре трассы Киев – Чоп – 3 406 авто; на трассе Киев – Одесса – 197; на Столичном шоссе – 320; на перекрестке Кольцевой / Григоровича-Барского проверили 174 автомобиля.
При этом о количестве грузовиков с перегрузом коммунальщики по неизвестной причине не сообщают.
Как сообщала
Фото: КП “Центр организации дорожного движения”