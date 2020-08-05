За неделю на въездах в Киев взвесили 5650 грузовиков

За неделю на въездах в Киев взвесили 5650 грузовиков

За неделю на въездах в Киев взвесили 5 650 грузовиков. При этом о количестве грузовиков с перегрузом коммунальщики не сообщают. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 27 июля по 2 августа, в пяти пунктах габаритно-весового контроля под Киевом было взвешено 5 650 автомобилей.

На весовом комплексе в с. Пролески проверили 1 553 грузовика; на 36-м километре трассы Киев – Чоп – 3 406 авто; на трассе Киев – Одесса – 197; на Столичном шоссе – 320; на перекрестке Кольцевой / Григоровича-Барского проверили 174 автомобиля.

При этом о количестве грузовиков с перегрузом коммунальщики по неизвестной причине не сообщают.

Как сообщала KV, в субботу, 1 августа, в результате ДТП на трассе Киев – Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля. В то же время в этот раз обошлось без человеческих жертв. Коммунальщики надеются, что решение суда будет вынесено оперативно и справедливо, а стоимость поврежденного коммунального оборудования будет как можно скорее взыскана с виновника аварии.

Фото: КП “Центр организации дорожного движения”


Сергей Албул, КиевВласть

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