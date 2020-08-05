В результате ДТП на трассе Киев - Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля (видео)

В результате ДТП на трассе Киев - Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля (видео)

В субботу, 1 августа, в результате ДТП на трассе Киев – Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля. В то же время в этот раз обошлось без человеческих жертв. Коммунальщики надеются, что решение суда будет вынесено оперативно и справедливо, а стоимость поврежденного коммунального оборудования будет как можно скорее взыскана с виновника аварии.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”. 

В результате аварии, произошедшей 1 августа на 7-м километре трассы Киев – Одесса, было повреждено коммунальное имущество столицы, а именно: оборудование комплекса габаритно-весового контроля транспортных средств Центра организации дорожного движения.

Авария произошла с участием легковушки Toyota Avensis, которая, как зафиксировала камера видеонаблюдения, на большой скорости врезалась в комплекс габаритно-весового контроля. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако указанный комплекс габаритно-весового контроля пока не работает, а значит нет возможности контролировать соблюдение норм грузоперевозчиками на важном Одесском направлении. А это – немалые ежедневные потери из-за повреждения улично-дорожной сети столицы.

Отмечается, что город сделает все возможное для скорейшего восстановления работы комплекса в пределах надлежащей процедуры.

Коммунальщики надеются, что решение суда будет вынесено оперативно и справедливо, а стоимость поврежденного коммунального оборудования будет как можно скорее взыскана с виновника аварии.

Как сообщала KV, днем 4 августа в результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах. Движение транспорта было перекрыто для устранения аварии. 

Фото: КП “Центр организации дорожного контроля”


Сергей Албул, КиевВласть

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