В результате ДТП на трассе Киев - Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля (видео)
В субботу, 1 августа, в результате ДТП на трассе Киев – Одесса вышел из строя комплекс габаритно-весового контроля. В то же время в этот раз обошлось без человеческих жертв. Коммунальщики надеются, что решение суда будет вынесено оперативно и справедливо, а стоимость поврежденного коммунального оборудования будет как можно скорее взыскана с виновника аварии.
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В результате аварии, произошедшей 1 августа на 7-м километре трассы Киев – Одесса, было повреждено коммунальное имущество столицы, а именно: оборудование комплекса габаритно-весового контроля транспортных средств Центра организации дорожного движения.
Авария произошла с участием легковушки Toyota Avensis, которая, как зафиксировала камера видеонаблюдения, на большой скорости врезалась в комплекс габаритно-весового контроля. К счастью, обошлось без пострадавших.
Однако указанный комплекс габаритно-весового контроля пока не работает, а значит нет возможности контролировать соблюдение норм грузоперевозчиками на важном Одесском направлении. А это – немалые ежедневные потери из-за повреждения улично-дорожной сети столицы.
Отмечается, что город сделает все возможное для скорейшего восстановления работы комплекса в пределах надлежащей процедуры.
Коммунальщики надеются, что решение суда будет вынесено оперативно и справедливо, а стоимость поврежденного коммунального оборудования будет как можно скорее взыскана с виновника аварии.
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Фото: КП “Центр организации дорожного контроля”