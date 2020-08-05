Поезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - Криклий

Посадки пассажиров на таких станциях не будет.

Поезда будут останавливаться в красной зоне только для высадки, предупреждать нужно будет заранее, - Криклий

Пассажирские поезда "Укрзализныци" будут останавливаться в красной зоне для высадки пассажиров.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, когда поезд приближается к красной зоне, то для высадки нужно предупреждать заранее, посадки пассажиров не будет.

"Мне кажется, надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было обеспечить высадку... Потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось. Понятно, что высадку сделать - это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - рассказал Криклий.

Напомним, 3 августа в Тернополе 85 пассажиров, ехавших из Херсона, устроили бунт из-за того, что остановку поезда отменили. В результате начальник поезда согласился остановиться и высадить людей в Тернополе.

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