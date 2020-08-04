2020-08-04
В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах (фото)
В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах. Движение транспорта тут в настоящее время перекрыто.
Об этом
“Не едьте через метро “Черниговская”! Упал столб и повис на проводах... Дорогу только что перекрыли. А до перекрытия дороги, машины ехали под висящим на проводах столбом”, – написала Валентина Варава.
По
Как сообщала
Фото: соцсети
Сергей Албул, КиевВласть