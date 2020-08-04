В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах (фото)

В результате ДТП с экскаватором у метро &ldquo;Черниговская&rdquo; электроопора упала и повисла на проводах (фото)

В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах. Движение транспорта тут в настоящее время перекрыто.

Об этом KV стало известно из сообщения волонтера Валентины Варавы в Facebook. 

“Не едьте через метро “Черниговская”! Упал столб и повис на проводах... Дорогу только что перекрыли. А до перекрытия дороги, машины ехали под висящим на проводах столбом”, – написала Валентина Варава.

По сообщениям СМИ, на данный момент бригады "Киевпастранса" уже занимаются ликвидацией аварии.

Как сообщала KV, 2 августа около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь – Мариуполь произошло ДТП с участием автомобилей “Ваз 21061” и “Daewoo Lanos”. В результате аварии погибли 4 человека.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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