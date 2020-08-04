В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах (фото)

В результате ДТП с экскаватором у метро “Черниговская” электроопора упала и повисла на проводах. Движение транспорта тут в настоящее время перекрыто.

Об этом KV стало известно из сообщения волонтера Валентины Варавы в Facebook.

“Не едьте через метро “Черниговская”! Упал столб и повис на проводах... Дорогу только что перекрыли. А до перекрытия дороги, машины ехали под висящим на проводах столбом”, – написала Валентина Варава.

По сообщениям СМИ , на данный момент бригады "Киевпастранса" уже занимаются ликвидацией аварии.

Как сообщала KV , 2 августа около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь – Мариуполь произошло ДТП с участием автомобилей “Ваз 21061” и “Daewoo Lanos”. В результате аварии погибли 4 человека.

Фото: соцсети