Проводникам "Укрзализныци" разрешат использовать газовые баллончики

Рассматривался такой вариант, как шокеры, но такие спецсредства разрешены только полицейским.

Работникам "Укрзализныци" разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты.

Об этом "Громадському радио" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики. Рассматривался такой вариант, как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники УЗ ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик - это лучше, чем не использовать ничего вообще", - пояснил министр.

Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Он пытался изнасиловать женщину и сильно ее избил. Пострадавшая Анастасия Луговая описала ситуацию в своем посте в фейсбуке.

Злоумышленника задержали. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса.

После инцидента "УЗ" решила уволить пятерых работников поезда за халатность.

В 2014 году, в рамках реформы, была расформирована транспортная милиция, и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и присутствовать в поездах.

В марте 2020 года в рамках пилотного проекта "Укрзализныци" Национальная полиция начала сопровождение двух пассажирских поездов.