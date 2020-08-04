Boeing предписано доработать ПО самолетов 737 MAX

Федеральное авиационное управление США в своем докладе предписало внести изменения в программное обеспечение и другие системы самолетов Boeing 737 MAX, сообщает газета " Коммерсант ".



"Предлагаемые изменения дизайна 737 MAX, процедур работы экипажа и технического обслуживания эффективно снижают касающиеся самолета угрозы безопасности",— говорится в докладе.



В частности, Boeing предписано добавить еще один датчик в систему улучшения характеристик маневренности, доработав соответствующее программное обеспечение, и внести изменения в электропроводку лайнера. Отмечается, что пилоты должны получать больше предупреждений во время полета.



В мае компания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX. В июне власти США разрешили для них тестовые полеты. Напомним, эксплуатация этих самолетов была приостановлена в марте прошлого года после двух катастроф с участием 737 MAX. Впоследствии сроки его возврата к полетам неоднократно переносились — в ПО самолета нашли серьезные недостатки, Boeing исправлял их, а регуляторы проверяли эти обновления.

