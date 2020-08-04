Киев сковали серьезные пробки

Во вторник, 4 августа, в Киеве с самого утра серьезные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Тянучка наблюдается на проспекте Победы, Набережном шоссе, проспекте Бандеры и Лобановского. Также машины стоят на улице Грушевского и Ильенко.

Трудно проехать на улице Елены Телиги, на проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте и улице Большой Васильковской.

Левый берег стоит в пробках на проспекте Бажана, Соборности и Броварском проспекте.

Пробки также на Южном и Русановском мостах в направлении правого берега.

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