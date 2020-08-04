В Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погиб мужчина, есть травмированные (фото, видео)

Вечером в понедельник, 3 августа, в Киево- Святошинском районе Киева, недалеко от села Крюковщина “лоб в лоб” столкнулись BMW и Skoda Fabia. Погиб пассажир BMW, водитель этого автомобиля и как минимум двое человек из Skoda получили травмы.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Факты”.

“По предварительными данным, BMW двигался в сторону Киева , а Fabia – в противоположном направлении. В какой-то момент водитель BMW потерял управление, и произошло столкновение”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погиб молодой мужчина- пассажир BMW, водитель этого автомобиля госпитализирован. Также травмы получили водитель и пассажир Skoda Fabia.

Начато расследование.

Напомним, что в течение прошедшей недели, с 27 июля по 2 августа, Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 637 ДТП. Для сравнения, неделей ранее их было 569. В том числе 30 аварий – с пострадавшими, в то время как на позапрошлой неделе – 44.