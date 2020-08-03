Обязательный техосмотр авто может вернуться осенью 2020 года

Осенью 2020 года в Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который предусматривает обязательный техосмотр всех автомобилей. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам Криклия, законопроект об обязательном техосмотре уже есть, но сейчас его дорабатывают с учетом поправок от общественности. Он уверен, что уже осенью новый проект закона будет передан в парламент.

Министр инфраструктуры утверждает, что есть «политическая воля» для принятия этого законопроекта.

Напомним, что в Украине обязательный техосмотр легковых автомобилей отменили в 2011 году. Однако, через несколько лет после этого появились сообщения, что правительство может его вернуть. Причина заключается в том, что на украинских дорогах много ДТП происходит из-за того, что автомобили находятся не в надлежащем техническом состоянии.

То есть Кабмин, возвращая обязательных техосмотр, рассчитывает, что снизится количество дорожных аварий. Пока количество ДТП, несмотря на разнообразные меры, не снижается.