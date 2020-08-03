Немецкая автокомпания создала электромобиль по «принципу LEGO»

eBussy имеет цифровые наружные зеркала заднего вида, управляемую приложением систему связи и «гибкое» рулевое колесо, которое можно переставить на левую или правую сторону в зависимости от запроса водителя.

Полной зарядки небольшого аккумулятора машины хватает на 200 киллометров хода, однако отдельно можно заказать увеличенную емкость, тогда запас хода составит до 600 километров. Время зарядки составляет порядка 3 часов.

«еBussy был разработан в соответствии с принципом Lego», — говорится на сайте компании Electric Brands. «В зависимости от варианта шасси, вы можете легко и быстро адаптировать свой eBussy к вашим потребностям. Вам не нужны никакие специальные инструменты, вы не должны работать в NASA, просто иногда нужна небольшая помощь, чтобы снять модуль и поставить другой».

еBussy также предлагает два типа шасси: один для езды по дороге, а другой подходит для пересеченной местности. Каждый из них может идти в комплектации с любым видом кузова.

Вариант «автобус» — идеально подходит для поездок по дорогам для нескольких человек, «ящик» — для небольших перевозок, «пикап» — отлично подойдет для открытых перевозок, а «кемпер» — вариант для тех, кто отправляется в далекое путешествие и им необходим холодильник, плита и телевизор.

Electric brands

Каждая из этих конфигураций имеет свою цену, однако создатели утверждают, что даже после покупки любой из модульных конструкций потребители «не застревают с ней навсегда и могут изменить ее сами». Это значит, что некоторые детали кузова клиенты затем смогут докупить отдельно.

Цены на самую простую комплектацию eBussy будут начинаться с 1,3 миллионов рублей (15 800 евро), самая дорогая модель «кемпер» будет стоить около 2,4 миллионов рублей (28 900 евро).



