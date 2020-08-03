Полиция Киевщины расследует ДТП с четырьмя погибшими

Вчера, 2 августа, около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь – Мариуполь произошло ДТП с участием автомобилей “Ваз 21061” и “Daewoo Lanos”. В результате аварии погибли 4 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“В результате столкновения 36-летний водитель авто “ВАЗ”, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП”, – сказано в сообщении.

Кроме того, 32-летний водитель Daewoo с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщала KV , под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области