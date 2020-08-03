Полиция Киевщины расследует ДТП с четырьмя погибшими

Полиция Киевщины расследует ДТП с четырьмя погибшими

Вчера, 2 августа, около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь – Мариуполь произошло ДТП с участием автомобилей “Ваз 21061” и “Daewoo Lanos”. В результате аварии погибли 4 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“В результате столкновения 36-летний водитель авто “ВАЗ”, его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП”, – сказано в сообщении.

Кроме того, 32-летний водитель Daewoo с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Как ранее сообщала KV, под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения
В Запорожье встретились два авто с одинаковыми номерамиВ Запорожье встретились два авто с одинаковыми номерами
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция у водителя фуры в крови обнаружила 5 промилле алкоголяПолиция у водителя фуры в крови обнаружила 5 промилле алкоголя
В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопрокатаВ Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката
Полиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причинаПолиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причина
Из-за большого количества ДТП Нацполиция начинает операцию "Безопасное шоссе"Из-за большого количества ДТП Нацполиция начинает операцию "Безопасное шоссе"
Полиция объяснила, как получить водительские права без очередиПолиция объяснила, как получить водительские права без очереди
Полиция может получить право останавливать авто без конкретной причиныПолиция может получить право останавливать авто без конкретной причины
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
Полиция показала, как украинцы маскируют номера авто от камер автофиксацииПолиция показала, как украинцы маскируют номера авто от камер автофиксации
Полиция увеличивает количество TruCAM на автодорогахПолиция увеличивает количество TruCAM на автодорогах
С начала года на дорогах Киевщины произошло 4,8 тысяч аварий с пострадавшимиС начала года на дорогах Киевщины произошло 4,8 тысяч аварий с пострадавшими
Последние новости
Подгружаем последние новости