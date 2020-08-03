Mitsubishi Grandis за неделю 36 раз нарушил скоростной режим

Mitsubishi Grandis за неделю 36 раз нарушил скоростной режим

В Украине появился новый «рекордсмен» по количеству превышений скоростного режима, зарегистрированных камерами автофиксации нарушений ПДД. За прошедшую неделю автомобиль Mitsubishi Grandis превысил скоростной режим 36 раз.

На прошлой неделе камеры автофиксации нарушений ПДД зарегистрировали 155 автомобилей, которые двигались со скоростью свыше 170 км/ч. Их собственникам отправят «письма счастья».

Самым большим лихачом оказался водитель Audi A4. Он разогнал свой автомобиль до 218 км/ч, хотя на участке, по которому он ехал, разрешенная максимальная скорость – 110 км/ч.

В свою очередь, Mercedes-Benz E 200 4MATIC на Столичном шоссе разогнался до 213 км/ч, хотя там можно двигаться со скоростью не больше 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года на украинских дорогах будет 250 камер автофиксации нарушений ПДД. Сейчас их около 50.


Максимов Віталій, Тудей

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