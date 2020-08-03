За неделю в Киеве произошло 30 ДТП с пострадавшими

За неделю в Киеве произошло 30 ДТП с пострадавшими

В течение прошедшей недели, с 27 июля по 2 августа, Патрульная полиция Киева зафиксировала на столичных дорогах 637 ДТП. Для сравнения, неделей ранее их было 569. В том числе 30 аварий – с пострадавшими, в то время как на позапрошлой неделе – 44.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Центра организации дорожного движения. 

“Погибло два человека – пешеход и водитель (неделей ранее – один погибший). Травмированы 34 участника дорожного движения (на позапрошлой неделе – 47), в том числе -7 мотоциклистов, 5 велосипедистов и водитель электросамоката”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло 6 наездов на пешеходов, из них 3 – на пешеходных переходах.

Напомним, что в ночь на 1 августа на ул. Богатырской в Оболонском районе Киева произошло смертельное ДТП. Мотоцикл насмерть сбил пешехода, который находился на дороге, и сам получил тяжелые травмы.

Фото: Цензор


Ольга Марийко, КиевВласть

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