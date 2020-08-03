Киевский фуникулер закрыли на плановый ремонт до 21 августа

Фуникулер в Киеве временно закрыли на ежегодный ремонт до 21 августа.

Об этом сообщает Официальный портал Киева .

"На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа", - сообщили в КП "Киевпастранс".

Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Также заменят шпалы и обновят контактную сеть, заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Как отмечают специалисты, ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, 22 июля прошлого года киевский фуникулер закрыли для ежегодного технического осмотра и ремонта. Он должен был заработать 23 августа, однако открытие отложили, поскольку обнаружили, что после испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Фуникулер продолжил работу 29 августа.