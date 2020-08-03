Киевский фуникулер закрыли на плановый ремонт до 21 августа
Меняют шпалы, колеса и внутреннюю обшивку вагонов.
Фуникулер в Киеве временно закрыли на ежегодный ремонт до 21 августа.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
"На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер будет ждать пассажиров после 21 августа", - сообщили в КП "Киевпастранс".
Так, в течение августа будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Также заменят шпалы и обновят контактную сеть, заменят колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, проведут полный осмотр оборудования.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Как отмечают специалисты, ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.
Напомним, 22 июля прошлого года киевский фуникулер закрыли для ежегодного технического осмотра и ремонта. Он должен был заработать 23 августа, однако открытие отложили, поскольку обнаружили, что после испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Фуникулер продолжил работу 29 августа.