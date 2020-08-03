От маршруток до самолетов. Министр сообщил, когда полноценно заработает SmartTicket

Услуга единого электронного билета (SmartTicket) на 5 видов украинского транспорта полноценно заработает осенью. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в колонке для НВ.

Что известно о SmartTicket

«SmartTicket пока уникальный для Украины единый электронный билет, который позволит путешествовать по стране без ограничений. Уже осенью 2020 украинцы смогут полноценно пользоваться одним билетом на поезда, электрички, метро, ??автобусы и самолеты. На любой вид транспорта по всей стране понадобится только один QR-код», — написал Криклий.

Он добавил, что для тех, кто любит тщательно планировать свое путешествие — это будет очень удобно, так как такие путешественники смогут полностью готов маршрут составленному графику, включая междугородние, пригородные и городские маршруты.

«Также в круглосуточном доступе будет Дружеская служба сопровождения 24/7. Человеку помогут в любом сегменте перевозок. Маркетплейсы также будут дополнять систему удобными сервисами, где можно будет найти отели, онлайн-кинотеатры, онлайн-книги, различные сервисы, как, например, страхование, питание и т.д. », — объясняет министр.

Криклий обращает внимание, что Украина станет одной из немногих европейских стран, которая запустит SmartTicket по всей стране.

Кто может присоединиться

«К системе электронного билета смогут присоединиться все города, которые заинтересованы в этом и имеют технические возможности. Сейчас систему уже протестировали в Киеве , Харькове и Днепре. К SmartTicket подключаем харьковское метро. Сейчас активно продвигается работа по внедрению электронного билета в Мариуполе», — добавил он.

Министр сообщает также, что Мининфраструктуры планирует подключить SmartTicket и к международным перевозкам.

Как купить билет

Криклий рассказал, что приобрести единый билет можно будет ориентировочно через неделю на сайте SmartTicket.gov.ua. Стоимость такого билета будет состоять из стоимости билетов разных перевозчиков, которые будут иметь ту же цену, или ниже, но с минимальной комиссией за единый билет (на первом этапе — 0,06 грн).

«Как будет выглядеть билет? Сейчас он имеет размер листа А4, на нем есть несколько QR-кодов и подробно расписана логистика для пассажиров. Окончательный вариант Е-билета будет другим. Планируем, что это будет небольшой билет с единственным QR-кодом, который объединит все необходимые виды транспорта, которые выберет для себя пассажир», — пояснил министр.

Преимуществами системы единого электронного билета Криклий называет следующие: система вычисляет все стыковки и предоставит наиболее выгодное предложение; система найдет билет даже за час до отправления; гарантированный возврат 100% стоимости билета; все виды транспорта в едином интерфейсе; поддержка пассажира 24/7 (колл-центр и чат-бот).

Первый этап

По информации министра, на первом этапе реализации единого билета в систему подсоединят ночные поезда и метрополитен. SmartTicket сначала будет доступен на трех железнодорожных направлениях Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Львов.

Второй этап