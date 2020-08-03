Бензин за июль подорожал на 1-2,5 гривны

За июль средняя цена топлива на АЗС выросла на 0,75 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95». Об этом сообщает enkorr.ua.

Бензин за июль подорожал на 1-2,5 гривны
Фото: glavcom.ua

Средние цены на бензин

Средняя цена бензина А-92 составляет 21,85 грн/л, А-95 — 22,89 грн/л, ДТ — 22,32 грн/л.

В июле сети АЗС ОККО и WOG повысили цены на все виды топлива на 1 грн/л. Цены на бензин А-95 выросли до 25,99 грн/л, на бензин А-92 и дизельное топливо — до 24,99 грн/л. В то же время SOCAR и «Параллель» повысили цены на все виды топлива на 1,5 грн/л.

На 2,5 грн/л повысила цены на бензины сеть «БРСМ-Нафта». Бензин А-92 подорожал до 21,88 грн/л, А-95 — по 22,95 грн/л, ДТ — до 20,02 грн/л (+1,79 грн/л).

За месяц топливо подорожало на 0,6–2,1 грн/л в таких сетях как AMIC, UPG, Chipo, SUN OIL, Motto и др.

Напомним

  • Рост розничных цен начался в конце июня. С того момента розничные цены на все виды топлива выросли в среднем на 90 коп./л.
  • Цены на нефть понизились, на фоне роста случаев заболеваний коронавирусом и усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Из-за этого инвесторы сфокусировались на безопасных активах.

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