На улице Хмельницкого в Киеве появилась зарядная станция для электромобилей

Парковки КП “Киевтранспарксервис” в центре города начали обустраивать зарядными станциями для электромобилей. Так, одна из первых заработала на ул. Б. Хмельницкого, 6. Планируется, что до конца года на площадках КП “Киевтранспарксервис” обустроят еще несколько десятков електрозарядних станций.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Электромобилей в Киеве становится все больше, однако инфраструктура для них еще недостаточно развита. Киевская городская власть совместно с НАК “Нафтогаз Украины” организует первый пилотный проект по обустройству на улично-дорожной сети Киева электрозарядных станций для электрических авто. Хочу заверить, что город будет способствовать развитию экологического транспорта. Зарядные станции начнем устанавливать на парковочных площадках в центральной части города, а затем продолжим и во всем Киеве”, – сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов.

По его словам, уже подписан меморандум между единственным оператором по парковке транспортных средств Киева – КП “Киевтранспарксервис” и НАК “Нафтогаз Украины” о сотрудничестве. Концепция развития парковочного пространства предусматривает постепенное обустройство мест для подзарядки электромобилей на парковочных площадках, поскольку это будет стимулировать популярность экологического транспорта.

Планируется, что до конца года на площадках КП “Киевтранспарксервис” обустроят еще несколько десятков електрозарядних станций.

Как сообщала KV , жители Оболони возмущены продажей КП “Киевтранспарксервис” прав на организацию парковки у себя во дворе по адресу ул. Героев Днепра, 33. Местные жители многие годы используют территорию, которую коммунальщики продали частной фирме под организацию парковки, как зону отдыха. Люди жалуются, что это единственное публичное пространство в данном микрорайоне.

Напомним, в Дарницком районе Киева , на земельном участке по улице Здолбуновской, 13, где планировалось строительство детской поликлиники, разместилась парковочная площадка. Депутат Киевсовета Анна Сандалова (группа “Киевская команда”) попросила мэра Киева и начальника столичной полиции провести проверку законности размещения на этом земельном участке парковки и дать правовую оценку действиям должностных лиц КП “Киевтранспарксервис”, которые предоставили участок под парковку.

Фото: КГГА