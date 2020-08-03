Как автомобилистам пересекать админграницу “красной“ зоны

Украинские автомобилисты могут пересекать административную границу "красной" зоны только в том случае, если в салоне автомобиля находится не больше пяти человек, кроме детей до 14 лет. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Как известно, с 1 августа в Украине действуют новые правила карантина. Всю территорию страны разделили на четыре зоны, в зависимости от распространения коронавируса. Самый строгий карантин установлен в "красной" зоне. В нее попало несколько регионов. Например, Тернополь.

В "красной" зоне запрещены пассажирские перевозки общественным транспортом. Пересекать админграницу этой зоны можно только на собственном транспорте. Но при условии, что в салоне находится не больше пяти человек, кроме детей до 14 лет.

Между тем, регионы и города, попавшие в "красную" зону, на это отреагировали по-разному. Горсовет Тернополя, например, принял постановление, в котором выразил свое несогласие с таким решением. В Луцке общественный транспорт работает, но не весь.