В Тернополе пассажиры остановили поезд из Херсона

Люди подняли бунт в поезде, и начальник поезда, несмотря на запрет, согласился высадить их в Тернополе.

Пассажиры, ехавшие поездом из Херсона, добились остановки на железнодорожной станции Тернополь.

Об этом на внеочередной сессии городского совета 3 августа сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, пишет местное издание terminovo.

"Там ехало 85 тернопольчан, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

Он также зачитал сообщение от жителей города, которые стали заложниками в поезде "Киев-Трускавец", отметив, что в мэрии получают "массу обращений" от людей.

"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который "Укрзализныця" нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную зону". О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников - 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе", - озвучил мэр Тернополя послание пассажиров из Тернополя.

Накануне мэр Тернополя выразил возмущение по поводу решения центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям включить Тернополь в красную зону. Он обратился к властям с требованием вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь, а также не останавливать междугороднее автобусное сообщение с областным центром.

Соответствующее решение приняли и депутаты на внеочередной сессии.

1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы разделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне, кроме Луцка и Тернополя, отнесли также Кицманский район Черновицкой области.

Против такого решения выступил советник мэра Луцка, заявив, что в городе не будут останавливать общественный транспорт. Мэр Тернополя Сергей Надал считает, что внесением в красную зону "тернопольчан хотят запугать".

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что разделение на карантинные зоны не имеет политического подтекста и происходит в автоматическом режиме. Также он напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров об адаптивном карантине, местные власти при необходимости могут усиливать карантин, но не ослаблять.

Отказ Тернополя и Луцка усиливать карантин в МВД объяснили приближением выборов. Заместитель министра Антон Геращенко пригрозил мэрам городов ответственностью "за каждого умершего".

По состоянию на 2 августа в Тернополе зафиксированы 845 случаев заражения коронавирусом, 233 человека выздоровели, двое тернопольчан умерли от ковида.