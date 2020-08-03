Утром на Крещатике мужчина поджег автомобиль

Утром в понедельник, 3 августа, на Крещатике в Киеве мужчина совершил поджог автомобиля. Его задержали правоохранители.

В пресс-службе столичной полиции сообщают, что злоумышленником оказался 39-летний житель Бориспольского района. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что мужчина облил автомобиль неизвестной зажигательной смесью и поджег его.

Работники ГСЧС потушили машину.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По факту поджога автомобиля возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.